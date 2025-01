Staff Bucci smentisce M5s su pranzo alla mensa del Gaslini

"Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci domattina al termine della posa della prima pietra del nuovo ospedale Gaslini rientrerà in ufficio per un'altra importante riunione di lavoro dedicata alla diga portuale di Genova. Non 'mangerà in mensa al posto dei lavoratori', non toglierà alcun diritto ai familiari dei bimbi ricoverati". Così lo staff del presidente Bucci smentisce quanto denunciato oggi pomeriggio dal capogruppo del M5s nel Consiglio regionale della Liguria Stefano Giordano.

"È quantomeno triste la polemica che il consigliere Giordano riesce a sollevare anche in occasione di un momento così importante come la posa della prima pietra del nuovo Gaslini - commenta lo staff del presidente Bucci in una nota -. In perfetto stile pentastellato, prova a intorbidire un passo atteso da anni con affermazioni oltretutto false, che vorrebbero gettare discredito sul presidente Bucci".

"Stupisce che il consigliere Giordano abbia suggerito di 'invitare al ristorante' il personale dell'ospedale pediatrico - continua -. Probabilmente contava già di poter sollevare una diversa polemica sullo sperpero di risorse della sanità e, deluso, ha deciso di inventare un'altra falsità. Chi riesce a far polemica sul futuro di una struttura di respiro internazionale come il Gaslini, ricorrendo oltretutto ad argomenti del tutto privi di fondamento, si qualifica da solo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA