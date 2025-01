Gaslini, M5S 'Bucci mangia in mensa al posto dei lavoratori'

La mensa dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova sarà chiusa ai dipendenti e ai familiari dei bambini ricoverati domani in occasione della posa della prima pietra del nuovo nosocomio perché "il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il sindaco di Genova facente funzione Pietro Piciocchi, anziché chiedere che vengano premiati medici, infermieri e oss portandoli al ristorante, hanno supinamente accettato di pranzarvi". Lo denuncia il capogruppo del M5S nel Consiglio regionale della Liguria Stefano Giordano in una nota.

"Domani al Gaslini si celebrerà il padiglione 'Zero-mensa', - commenta ironicamente Giordano - la mensa dell'ospedale sarà chiusa ai dipendenti, con tanti cari saluti al loro diritto a un pasto sereno e confortevole, in compenso al personale sanitario sarà consegnato, previa prenotazione, un 'fantozziano' pranzo al sacco con un pasto veicolato. È questo il rispetto che il centrodestra e i dirigenti hanno dei lavoratori del comparto sanitario? Altro che 'angeli', un sacchetto e via. E non è tutto. La mensa sarà chiusa anche ai familiari dei bimbi e delle bimbe ricoverati in ospedale. Una doppia beffa per i cittadini".

"Non paghi, alla passerella tutta politica sarà persino riservato un piano del silos del parcheggio interno dell'ospedale - attacca il capogruppo regionale - con buona pace dei lavoratori e dei famigliari dei piccoli pazienti che si recano al Gaslini per motivi ben più pressanti e urgenti di un appuntamento che odora tanto di campagna elettorale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA