Salone Nautico, per 64^ edizione 1.030 barche e 100 novità

Più di mille brand esposti (1.052), 1.030 imbarcazioni in mostra, su 220 mila metri quadrati di aree fra terra e acqua (di cui l'85% all'aperto), cioè 5 mila in più del 2023. In crescita anche gli espositori esteri, 23 in più solo nel segmento della produzione, con oltre 100 novità e 30 première. Sono i numeri della 64^ edizione del Salone Nautico internazionale in programma a Genova dal 19 a 24 settembre, presentata oggi a Genova a palazzo della Meridiana. Anche la vendita dei biglietti online ha registrato un incremento, del 16%, rispetto allo stesso periodo del 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA