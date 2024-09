Salone Nautico, Cecchi 'scenografico e pieno di contenuti'

"Grazie al nuovo waterfront non abbiamo solo un'esposizione scenografica e bellissima, ma anche tanti contenuti perché i migliori brand verranno a investire a Genova". Lo ha detto il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi in occasione della presentazione del Salone Nautico di Genova che si svolgerà dl 19 al 24 settembre, dopo aver annunciato "la conclusione dell'iter del testo di Regolamento di attuazione del Codice della nautica e l'adozione dell'ultimo decreto che rende operativo il nuovo titolo professionale semplificato per il noleggio da diporto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA