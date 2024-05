Ragazza cade da una scala in casa, è grave

Una ragazza di 24 anni caduta da una scala nella sua abitazione a Moconesi (Genova) versa in fin di vita all'ospedale. Da quanto si apprende sembra che la giovane fosse andata in soffitta a recuperare alcuni oggetti quando scendendo dalla scala ha perso l'equilibrio da un'altezza di alcuni metri. L'allarme è stato lanciato da una persona presente sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno impiegato oltre mezz' ora nel tentativo di rianimare la giovane e stabilizzarla. È stata trasferita in elisoccorso in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. I carabinieri della compagnia di Chiavari stanno svolgendo indagini per capire se nello stabile fosse in corso una ristrutturazione e quindi fosse da considerare inagibile.



