La Genova BeDesign Week apre con 166 espositori

Taglio del nastro in Piazza San Lorenzo, per la Genova BeDesign Week che fino al 26 maggio trasformerà il centro storico genovese in una mostra di design a cielo aperto. Tra il Distretto del Design, la la zona compresa tra via San Lorenzo, via San Bernardo e Santa Maria di Castello, e le altre location cittadine, sono 110 tra palazzi e piazze, saranno presenti 166 espositori che daranno vita a 122 appuntamenti tra convegni (20), eventi nel distretto (46), eventi fuori distretto (19), momenti musicali (35) e mostre (2).

"Le novità di questa quinta edizione sono tantissime, tutte a tema movimento - spiega Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe - con quarto percorsi espositivi, tra i quali quello dedicato agli under 35, perché l'associazione punta da sempre molto sui giovani. Quest'anno, inoltre, avremo l'anteprima del Fesitval del Design con la presenza di alcune star dell'architettura internazionale". Michele De Lucchi, Fabio Novembre, Clara Bona e Luca Molinari, quindi, saranno i protagonisti di tre dialoghi dedicati ai: "Rifugi dell'Anima. 3 eventi, 3 progettisti, 3 visioni su come il design delle nostre case ci riflette e ci trasforma".



