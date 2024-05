Incubo Sassuolo ma il Genoa rimonta e lo batte

Sconfitta pesante per il Sassuolo che contro un Genoa già salvo, ma che non fa sconti a nessuno come ha dimostrato sconfiggendo già il Cagliari, cade al Ferraris 2-1 rimanendo così al penultimo posto della classifica.

Ai neroverdi di Ballardini non è bastato passare in vantaggio su rigore con Pinamonti per avere ragione di un Grifone mai domo. Gilardino infatti ribalta i suoi con i cambi nell'intervallo e rimonta con Badelj prima e poi grazie ad un'autorete di Kumbulla il Sassuolo che ora ora vede sempre più vicino l'incubo della B.

Ospiti che peraltro erano scesi in campo forti delle sconfitte di Frosinone, Empoli e Cagliari ma non ne hanno saputo approfittare. Genoa che in attesa della gara del Monza sale all'undicesimo posto premiando il lavoro di Gilardino, acclamato a fine gara dai propri tifosi. Il Genoa ritrova Gudmundsson in attacco con Retegui. Ballardini risponde in maniera speculare (3-5-2) affidandosi alla coppia Pinamonti - Lauriente. Gara però dalle poche emozioni con ritmi bassi e il peso della posta in palio per gli ospiti che si fa sentire.

Rossoblù che dopo una prima fase di studio passano in vantaggio al 7' con Thorsby che sfrutta un errore della difesa ospite ma dopo l'intervento del Var Mariani annulla per un presunto fallo di mano. Al 29' ancora il Var protagonista dopo che Mariani battezza regolare l'intervento in area rossoblù di De Winter e Vogliacco su Lauriente. Richiamato ancora dalla coppia del Var, composta dai direttori Marini e Di Bello, l'arbitro assegna il rigore che Pinamonti, ex della sfida, non sbaglia. Gol che permette al Sassuolo di chiudere il primo tempo in vantaggio visto che il muro difensivo per proteggere il vantaggio si dimostra efficiace.

Gilardino corre così ai ripari e cambia il suo Genoa nell'intervallo. Dentro Spence ed Ekuban passando al 4-3-1-2 con Gudmundsson alle spalle della coppia Ekuban-Retegui. Mossa che si rivela vincente visto che il Genoa ribalta il vantaggio degli ospiti. All'11 arriva il pareggio sugli sviluppi di un angolo con Thorsby che prolunga di testa sul secondo palo dove Badelj da due passi appoggia in rete. Forte del pareggio il Genoa si lancia in avanti ed al 19' ecco completata la rimonta.

Contropiede di Gudmundsson che allarga per Ekuban, cross teso da destra sul quale non arriva Retegui ma Kumbulla che non riesce a frenare in tempo infilando il pallone nella propria porta.

Completata la rimonta la squadra di casa si limita a controllare un Sassuolo che nonostante i cambi non riesce più a pungere e rischia di subire il terzo gol in pieno recupero con Vasquez il cui rasoterra viene deviato in angolo.

Si chiude così con i tre punti per il Genoa la gara che potrebbe aver segnato definitivamente la stagione degli emiliani che non hanno saputo approfittare dei risultati delle dirette concorrenti visto che anche il Verona è caduto contro il Torino.





