Calcio:Gilardino, 'percorso strepitoso oggi bravi a riprenderla'

Non si ferma più il Genoa di Alberto Gilardino. Da quando ha raggiunto la matematica salvezza sono arrivati infatti 7 punti in tre partita, 6 dei quali contro due compagini in lotta per la salvezza (Cagliari e Sassuolo).

Oggi i rossoblù non hanno fatto sconti rimontando proprio il Sassuolo e portando a casa tre punti che li fanno volare a quota 46.

"Abbiamo fatto fino ad oggi un percorso strepitoso soprattutto se ci guardiamo indietro e vediamo da dove siamo partiti e dove siamo oggi. Possiamo dire di aver fatto qualcosa di importante e straordinario e sono felice per la squadra". Un Genoa non al top nella prima frazione ma al quale i cambi nell'intervallo hanno cambiato volto.

"Abbiamo giocato un primo tempo lento a livello mentale ma nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento e questo ci ha permesso di andare a riprendere la partita. Sia chi ha giocato sia chi è entrato hanno dato il massimo e questa è stata la chiave di tutto. Da parte mia ho provato a cambiare alcune situazioni tattiche ma indipendentemente da questo è scoccato qualcosa nella testa dei ragazzi. Io li ho stimolati perché dovevamo fare meglio in tante situazioni". Così Gilardino ha analizzato la sfida con i neroverdi rimontati nella ripresa.

"Non è semplice quando giochi contro queste squadre che si chiudono nei 30 metri-ha spiegato il tecnico rossoblù-. Noi potevamo essere più veloci ma non è facile trovare varchi giusti e diretti per scardinare le due linee del Sassuolo. Poi siamo andati in svantaggio e se in A vai sotto anche contro una squadra che sta lottando per la salvezza non è mai semplice.

Credo che il nostro secondo tempo amplifichi ancora di più il lavoro fatto dai ragazzi. Chi è entrato ha fatto la differenza in positivo, si è visto il cambio di assetto ma soprattutto la voglia di andare a riprendere la partita".



