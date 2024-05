Un'auto si è ribaltata allo svincolo autostradale dell'A26 con l'A10 verso Genova provocando cinque feriti. L'incidente ha provocato quattro chilometri di coda ormai risolti. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia stradale e il personale di Aspi addetto al ripristino della sicurezza stradale. È stato allertato l'elisoccorso ma non è intervenuto perché una donna ferita non in gravi condizioni è stata trasferita in ambulanza all'ospedale.



