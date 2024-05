Calcio: Pirlo, 'ora vogliamo puntare al sesto posto'

"E' vero, l'obiettivo play off è stato centrato però adesso c'è la possibilità di raggiungere la sesta posizione che cambierebbe la prima partita dei play off ,perché giocare in casa e avere due risultati su tre a disposizione è sicuramente un grande vantaggio. Andiamo a Catanzaro per vincere". Così il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo in vista della trasferta di domani col Catanzaro. E' l'occasione per cercare di superare il Palermo in classifica e guadagnare una posizione in più nella griglia dei play off.

Tutti recuperati a parte Murru, solito modulo con Borini ed Esposito alle spalle di De Luca. Ma è anche l'occasione di un bilancio per Pirlo: "Alla fine ti guardi indietro e pensi ai punti che hai perso. A parte quelli di penalità c'è rammarico per tante altre partite, abbiamo fatto analisi insieme allo staff di quelli lasciati per strada e quindi fai una somma di tanti punti che purtroppo non abbiamo portato a casa e ci saremmo trovati in un'altra posizione".

Adesso la sfida col Catanzaro: "È molto piacevole vederli giocare, l'ho detto anche al loro allenatore all'andata a cui ho fatto i complimenti. Adesso noi siamo un'altra squadra anche se all'andata, a parte il risultato, non avevamo fatto malissimo - ha concluso -. Adesso è tutta un'altra partita c'è la giochiamo alla pari sapendo di affrontare una squadra che vorrà dare continuità agli ultimi risultati"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA