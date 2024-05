Elezioni, 125 Comuni al voto in Liguria

Sono 125 su 234 i Comuni che andranno al voto l'8 e 9 giugno in Liguria in concomitanza con le elezioni europee a seguito del terremoto giudiziario che ha sconvolto la Regione con il presidente Giovanni Toti agli arresti domiciliari per corruzione, quasi l'80% è guidato da amministrazioni di centrodestra.

Dalla prima vittoria elettorale di Toti nel 2015 la Liguria ha cambiato colore passando da Regione 'rossa' a trazione centrosinistra a 'blu', o meglio 'arancione', considerando il colore scelto come simbolo dalla lista civica di centrodestra che ha Toti nel suo stesso nome.

Nel corso delle ultime tornate elettorali la coalizione di centrodestra e il 'modello Toti' hanno strappato al centrosinistra e al M5S storiche roccaforti 'rosse', da Genova alla Spezia, da Sarzana a Sestri Levante fino a Savona, l'unico Comune capoluogo di provincia tornato al centrosinistra nel 2021, e tanti altri piccoli Comuni. A Imperia l'ex ministro Claudio Scajola è stato riconfermato sindaco nel 2023 con il sostegno del centrodestra.

Tre i principali Comuni sopra alla soglia dei 15.000 abitanti che andranno al voto in Liguria con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno e ballottaggio fissato il 23 e 24 giugno: Rapallo (Genova) attualmente guidato dal centrodestra, Sanremo (Imperia) e Albenga (Savona), entrambi dal centrosinistra.

Tra un mese il 53% delle amministrazioni locali liguri cambierà o riconfermerà il sindaco con 39 Comuni al voto in provincia di Genova, 29 a Imperia, 17 alla Spezia e 40 a Savona.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA