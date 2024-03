Spediporto, ente pubblico-privati per la Green logistic valley

Il progetto di una Green logistic valley nella Valpocevera, una realtà che metta insieme logistica, servizi, ma anche attività manifatturiere e agricoltura d'avanguardia, fa un passo avanti. Spediporto, l'associazione degli spedizionieri genovesi, ha lanciato con l'assemblea pubblica di oggi, intitolata "Per una logistica inclusiva e responsabile a new green blue deal per Genova", dal palazzo della Borsa di Genova, la proposta della creazione di una Fondazione, in partecipazione fra pubblico e privato che possa portare avanti l'idea.

"La Green logistic valley - spiega Andrea Giachero, presidente di Spediporto - è un'idea maturata alcuni anni fa, sviluppata nel tempo e che ora vogliamo mettere a terra passando da un disegno concettuale ad una realtà fattuale. Un ponte, parola non casuale visto che parliamo di Valpolcevera, 'green' che coniughi sostenibilità ambientale, servizi per il territorio ma anche le attività produttive legate al porto".



