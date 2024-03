Rixi, "funicolare per Erzelli quando ci sarà ospedale"

"I tempi della funicolare per Erzelli saranno compatibili con la costruzione dell'ospedale e del complesso di ingegneria, oggi non servirebbe. Abbiamo intenzione di fare le cose in maniera logica e non opere che poi rimangono incompiute, e il cronoprogramma sarà sinergico rispetto alle varie realizzazioni". Lo ha detto il viceministro del Mit Edoardo Rixi a margine del convegno dedicato alla rigenerazione urbana ad Erzelli.

"Ci sono parti di questo paese dove sono state realizzate le infrastrutture senza che siano finiti i complessi, e noi siamo qui anche per presidiare i tempi. L'impegno del governo è quello di creare connettività - ha spiegato - e quindi anche la realizzazione del sistema di collegamento con la stazione di Erzelli. L'importante è che quest'area diventi finalmente un polmone per la città dove ci sia università e struttura ospedaliera collegata con rete autostradale, sistema aeroportuale ed interconnesso con l'intera regione - ha sottolineato -. Oggi dobbiamo garantire la mobilità dei nostri cittadini, il raggiungimento dei servizi in tempi utili per efficientare il sistema sanitario e quello di trasporti e mobilità sempre più compatibile dal punto di vista ambientale utilizzando a pieno gli spazi. Abbiamo impiegato tanto tempo a creare un'area verde qua, finire questa realtà con le strutture previste e mai realizzate è una scommessa importante".



