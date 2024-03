Porto Antico Spa nomina Vincenzo Monaco direttore generale

Porto Antico di Genova SpA ha nominato Vincenzo Monaco direttore generale della società. 58 anni, livornese, laurea in economia e commercio, mba in Gestione integrata delle pubbliche amministrazioni, Monaco ha maturato, dopo l'esordio in Tirrenia, una lunga e consolidata esperienza manageriale con ruoli da direttore generale in aziende partecipate nel settore del marketing territoriale, della comunicazione, della cultura e dei trasporti. In particolare, è stato negli ultimi 15 anni direttore generale di Vela Spa. La società, partecipata del Comune di Venezia, opera come soggetto organizzatore delle principali manifestazioni cittadine e coordinatore degli eventi speciali, come gestore delle strutture congressuali al Lido di Venezia e del complesso monumentale dell'Arsenale Nord e come soggetto promotore di tutte le attività di marketing cittadino rivolte principalmente ai turisti e alle aziende. Un'azienda quindi caratterizzata da una missione multifunzionale che si traduce nella gestione quotidiana di una pluralità di servizi e prodotti diversi, mirata all'ottimizzazione della relazione tra il brand, il territorio, cittadini e turisti.

"A nome della Porto Antico di Genova - ha detto il presidente Mauro Ferrando - do il benvenuto a Vincenzo Monaco, nuovo direttore generale della società. Porto Antico guarda con fiducia alle prospettive di consolidamento delle attività del polo storico e alle prospettive di crescita offerte dal nuovo Waterfront di Levante, facendo in ciò affidamento sull'esperienza maturata da Vincenzo Monaco nei pregressi incarichi ricoperti". La società ha ringraziato Gilberto Gagliardi Bonasegale "per il proficuo lavoro svolto in un delicato momento della vita sociale, quale quello dell'acquisizione del ramo d'azienda fieristico e della crisi pandemica"



