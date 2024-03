Ferrando, vorremmo allargare il Porto Antico a Calata Gadda

"Per adesso è solo un sogno ma ci piacerebbe allargare il Porto Antico all'area di Calata Gadda che sarebbe il completamento di questo lembo di terra sul mare che oggi appare come una mela tagliata in due". A dirlo, a margine della presentazione di Vincenzo Monaco, nuovo direttore generale di Porto Antico SpA, il presidente Mauro Ferrando, che ha spiegato di avere scritto anche a Renzo Piano. "Ormai siamo sold out - ha spiegato - i parcheggi sono sempre pieni, non abbiamo più locali da affittare e abbiamo la necessità di conquistare nuovi spazi". Un obiettivo sicuramente a lungo termine visto che, ad oggi, non ci sono ancora trattative avviate e nemmeno ragionamenti sul piano economico. "Credo che sarebbe comunque - ha concluso - un grande servizio per la città e per la regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA