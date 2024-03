Maltempo, Toti 'chiederemo ulteriore estensione stato emergenza'

"La Regione Liguria chiederà al Governo un'ulteriore estensione dello stato di emergenza già in corso di approvazione per gli ultimi danni provocati dal maltempo". Lo annuncia il presidente della Regione Giovanni Toti in una diretta video sull'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria.

"In ogni caso la Regione interverrà come sempre. - ribadisce - È stata un'ondata importante di maltempo e domani potrebbe esserci una coda della perturbazione, però tutto sommato i danni sono stati limitati nonostante le piogge siano state molto abbondanti".

L'Aurelia resta a senso unico alternato a Recco a causa di una frana, mentre resterà chiusa almeno fino a domani a Finale Ligure, "quando i rocciatori potranno salire in quota per verificare la stabilità del versante". Nell'entroterra imperiese un centinaio di persone restano isolate a causa di frane a Molini di Triora e una settantina a Rezzo, "entrambe le comunità sono raggiungibili dai mezzi di soccorso, ma la viabilità ordinaria è interrotta".

"Ho visto circolare sui social molte immagini di strade allagate, persino l'autostrada con fontane d'acqua che cadevano, è abbastanza normale che accada, - commenta Toti - sono caduti 156 millimetri di pioggia su un territorio su cui negli ultimi giorni sono caduti dai 200 ai 750, la diga del Brugneto per la seconda volta ha superato i margini. Ci sono molti alberi caduti, il vento d'altra parte ha soffiato oltre 100 chilometri all'ora, siamo arrivati al record di 155 km/h".



