La voce di Lucio Dalla torna all'Ariston di Sanremo

Lucio Dalla torna a "cantare" al teatro Ariston, dodici anni dopo la sua ultima apparizione al Festival di Sanremo, e lo fa con con Pierdavide Carone in occasione di 'Lucio in orchestra', evento dedicato al cantautore bolognese, morto nel 2012. L'appuntamento è per venerdì 22 marzo, dalle 21. Due delle canzoni tributo: "Caruso" e "Anna e Marco" avranno la voce originale registrata di Dalla eseguite nel 2010 durante un concerto benefico organizzato da Ron, con la musica riarrangiata sulla base di quella registrazione. Per il resto si tratta di un concerto-racconto che nasce da un'idea del direttore d'orchestra Diego Basso e di Marcello Balestra, ispirato dall'unione dei racconti intimi e inediti della vita di Lucio Dalla tratti dal libro di prossima pubblicazione "Lucio c'è", di Marcello Balestra, suo collaboratore e amico di lunga data, e dall'amplificazione orchestrale delle sue più note canzoni eseguite dall'orchestra ritmico sinfonica italiana, diretta da Basso, e interpretate dalle Voci di Art Voice Academy, con la presenza straordinaria dello stesso Carone e di Luca Jurman.

"Portare Lucio Dalla sul palco dell'Ariston è un'emozione senza pari per me - ha detto Basso -. Dirigere l'orchestra mentre la sua voce riempie la sala è un momento di pura magia, un'esperienza che va ben oltre il semplice spettacolo".



