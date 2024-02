F1: per Gp di Monaco tribuna galleggiante da 400 posti

Una tribuna galleggiante, davanti alla chicane del porto di Montecarlo, per assistere al Gran Premio di Formula 1 previsto per il 26 maggio. La tribuna è stata realizzata dalla Société d'Exploitation des Ports de Monaco, con l'Automobile Club di Monaco e Fomula One Management.

La Ports de Monaco è la stessa società concessionaria del Porto di Ventimiglia e la vendita dei biglietti, dal venerdì alla domenica, è appunto riservata ai clienti dei Porti di Monaco.

Con una superficie di 600 metri quadrati, distribuita su tre livelli, e una capienza totale di 400 persone, la Monaco Ports Lounge verrà collocata dopo l'uscita dal tunnel.



