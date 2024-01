Toti, 'Liguria non dimentica Gianluca Vialli

"Un anno fa ci lasciava un uomo dai grandi valori, una leggenda che ha lasciato il segno, dentro e fuori dal campo: Gianluca Vialli. La Liguria non lo dimentica". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una nota commenta il primo anniversario dalla morte del campione che a Genova vinse il primo scudetto nella storia della Sampdoria nella stagione 1990-1991.

"Stasera il maxischermo della Regione Liguria si illuminerà per celebrare il grande campione - annuncia Toti - e Genova l'8 gennaio al Teatro Carlo Felice ospiterà l'unico evento ufficiale in suo ricordo 'My name is Luca. Ballata per Vialli'. Il ricavato della serata servirà per sostenere i progetti benefici per cui Vialli si era impegnato con la sua fondazione, in particolare quello per la ricerca sulla Sla".



