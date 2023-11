Buon compleanno San Martino, mostra diffusa ne racconta storia

Proseguono le celebrazioni per i primi 'cent'anni di cura' dell'ospedale policlinico San Martino: per valorizzare e condividere con la cittadinanza l'immenso patrimonio fotografico d'archivio, da mercoledì 22 novembre al 5 dicembre verrà allestita, nel cuore della città, una mostra fotografica diffusa e a cielo aperto.

Dieci totem saranno disposti attorno alla fontana di piazza De Ferrari, per raccontare, attraverso una selezione degli scatti più significativi, le principali tappe percorse in questi cento anni e le storie delle donne e degli uomini che hanno contribuito a fare del San Martino un'eccellenza. Tra i temi protagonisti delle immagini 'Tra corsie, sale e ambulatori.

Storie di tutti i giorni', "Dietro le quinte. Il lavoro che non si vede" e 'La scuola degli infermieri. Angeli non ci si improvvisa'.

"Lo avevamo promesso - sottolineano il direttore generale Marco Prioli e il direttore sanitario Gianni Orengo - e abbiamo mantenuto la parola: l'Ospedale scende dalla collina di San Martino, per abbracciare la sua città, Genova. E lo farà attraverso suggestivi scatti fotografici del nosocomio che fu, attraverso i quali ne racconteremo la storia e l'evoluzione.

Siamo l'ospedale dei genovesi e questa volta il messaggio lo trasmetteremo nel cuore della nostra città, con grande orgoglio".



