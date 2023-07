Benifei, Genova come la NY anni '20 è tornato il proibizionismo

"Da oggi Genova diventa la prima città italiana a introdurre per ordinanza il proibizionismo". A dichiararlo è l'europarlamentare ligure e capodelegazione del PD al Parlamento europeo Brando Benifei.

"Sarà vietato il consumo di alcolici all'aperto dalle 16 alla mattina successiva e, in alcuni quartieri, il divieto è anticipato addirittura alle ore 12. Come denunciano i Giovani Democratici di Genova sono regole che ricordano la New York del 1920. I problemi di regolamentazione della movida notturna e i fenomeni di abuso di alcolici - conclude Benifei - non possono essere affrontati con misure draconiane che rischiano di spegnere la città nelle ore serali. Alla faccia del turismo tanto caro al sindaco Bucci". (ANSA).