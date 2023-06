Ministra Locatelli presenta ad Albenga la Disability Card

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli ha visitato questa mattina a Garlenda (Albenga) il Tennis Club di via Roma, dove si tiene il torneo di tennis nazionale di primavera Fisdir con 40 atleti con disabilità intellettiva-relazione presenti.

"Le iniziative sono tante, a tutti i livelli istituzionali e questo mi rende molto orgogliosa. Da poco abbiamo firmato un protocollo di intesa, anche con il ministro Abodi, il ministro Valditara e con altri ministri, per riprendere i Giochi della Gioventù, proprio partendo dalle scuole, con il modello dell'inclusione e per valorizzare lo sport a partire dall'ambiente scolastico" ha dichiarato il ministro che ha incontrato anche gli amministratori locali e i rappresentanti di diverse associazioni territorio.

Locatelli ha sottolineato poi le "tante altre attività alle quali noi teniamo tantissimo e che siamo sostenendo. Non solo quelle del Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, ma anche quelle di Special Olympics e a breve anche le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e tante altre iniziative. Per i ragazzi, per le persone con disabilità e per tutti sarà un aspetto sempre più centrale. È un modello che vince".

La visita del ministro è stata l'occasione per presentare la Disability Card, frutto di una convenzione siglata con le associazioni del territorio "e un modo per riconoscere immediatamente persone con disabilità e consentire l'accesso prioritario a strutture pubbliche e agevolate a musei e centri sportivi" come hanno spiegato il capo dipartimento Disabilità della Lega Liguria Sara Foscolo e il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto. (ANSA).