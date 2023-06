++ Calcio: spareggio Spezia-Verona a Reggio Emilia ++

Dietrofront sulla sede dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona: la sfida per rimanere in Serie A si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non alla Dacia Arena di Udine, come emerso nella giornata di ieri. La decisione è stata confermata dalla Lega Serie A con una nota: la sfida inizierà alle 20.45 di domenica 11 giugno. (ANSA).