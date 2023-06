Balzaretti lascia il LR Vicenza, per lui l'ipotesi della Samp

(ANSA) - VICENZA, 02 GIU - E' finita l'avventura del direttore sportivo Federico Balzaretti al L.R. Vicenza. Oggi il club biancorosso ha comunicato con una nota che alla scadenza contrattuale, prevista al 30 giugno, non proseguirà la collaborazione, di comune accordo.

"Il club biancorosso - prosegue la nota - desidera ringraziare Federico per l'impegno profuso, la passione dimostrata e il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale".

Quarantuno anni, ex-calciatore tra gli altri di Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma, oltre che della nazionale A (per lui 16 presenze), Balzaretti era arrivato a Vicenza nel novembre 2021. Tra le voci, circolate negli ultimi giorni, è che possa finire, sempre nel ruolo di direttore sportivo, alla Sampdoria, neo-retrocessa in serie B e appena ceduta ad un nuovo proprietario. (ANSA).