Depositi chimici: Toti, osservazioni non mettono difficoltà

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - "Escludo che le osservazioni degli uffici regionali possano mettere in difficoltà il trasferimento.

Mi sembrano osservazioni che possono avere risposte in un tempo molto breve. Poi, come dice il documento stesso, sarà il ministero dell'Ambiente a pronunciarsi: si tratta di una Via (valutazione di impatto ambientale) nazionale in un porto a valenza nazionale, con un'autorità di sistema portuale che fa da guida a questo progetto". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a proprosito dei rilievi degli uffici della Regione al progeto di spostamento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo a ponte Somalia a Sampierdarena, parlando a margine della presentazione di CapLab a molo Giano.

"Politicamente, per quanto riguarda la Regione - ha aggiunto Toti - non c'è nulla che ostacoli o distingua l'ente da quelle che sono le decisioni del Comune e di Adsp circa la risistemazione del porto. E' chiaro che l'ultima parola spetterà agli uffici romani, abbiamo semplicemente rilevato alcune questioni tecniche relative alla pratica. Occorre anche dire, senza che diventi uno scontro guelfi e ghibellini, che le ultime parole ovviamente l'avranno una serie di uffici e che si tratta di pratiche complesse, complicate, che mettono in campo tantissimi aspetti da compenetrare uno con l'altro e quindi occorre procedere con la giusta attenzione". (ANSA).