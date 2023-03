Auto contro pulmino in Val di Vara, uomo in gravi condizioni

(ANSA) - SESTA GODANO, 18 MAR - Incidente frontale intorno alle ore 11 di oggi sulla provinciale 566 della Val di Vara tra un'auto e un pulmino che stava trasportando alcuni atleti del rafting. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto guidata da un uomo nell'affrontare una curva poco dopo il bivio di Cornice, nel comune di Sesta Godano (La Spezia), si è scontrato contro il pullmino che procedeva in direzione opposta.

L'uomo, secondo le prime informazioni, versa in condizioni critiche ed è stato soccorso dal 118. Non si esclude l'ipotesi del malore. Paura, ma nessuna grave conseguenza, per i sei atleti toscani che erano a bordo del pulmino, per raggiungere il punto di imbarco sul fiume Vara in occasione del raduno di primavera dedicato a kayak e rafting.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Brugnato e i carabinieri di Sesta Godano. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di rianimazione.

(ANSA).