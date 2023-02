Pazienti evacuati per fuga gas, rientra allarme a S. Martino

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Una presunta fuga di gas ha fatto scattare l'evacuazione questa mattina dei pazienti presenti al piano terra (ambulatori) e al primo piano (Day Hospital e ambulatori) del Padiglione ex Ist dell'ospedale San Martino di Genova.

A comunicarlo è la direzione sanitaria del nosocomio che ha avvertito i vigili del fuoco. Intervenuti subito assieme al personale dell'ufficio tecnico del Policlinico i vigili hanno verificato che la causa del disagio era stata determinata da lavori di isolamento e saldatura del manto bitumato del tetto al 3° piano dello stesso Padiglione.

Dopo aver verificata l'assenza di alcun rischio per i pazienti, la struttura è ritornata alla sua normale funzione in meno di un'ora dall'inizio dell'allarme. (ANSA).