Cadavare fatto a pezzi: mandato di arresto europeo per latitante

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 FEB - Si cerca in Europa il 37enne ritenuto responsabile del traffico di ovuli di cocaina che ha portato al rinvenimento del cadavere di un corriere nei boschi della Spezia nel febbraio del 2012. Un mandato di arresto europeo è stato emesso per cercare di individuare e arrestare l'elemento ritenuto centrale nell'indagine condotta da carabinieri e polizia, sfuggito alla cattura nell'operazione compiuta in mattinata. L'uomo ha precedenti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti. Si sarebbe allontanato dalla Spezia, per spostarsi all'estero in un paese europeo e quindi non in Sud America, già da molto tempo: probabilmente subito dopo la vicenda che ha portato alla morte del corriere della cocaina.

(ANSA).