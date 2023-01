Provincia Savona: verso vicepresidenza a esponente Pd

(ANSA) - SAVONA, 10 GEN - La vicepresidenza della Provincia a Massimo Niero (Pd, sindaco di Cisano sul Neva), deleghe a Marisa Ghersi, Nadia Ottonello, Maria Adele Taramasso, Sara Brizzo, Franca Giannotta, Enrica Rocca e Paolo Lambertini.

Esclusi, invece, Franca Giannotta, Alessandro Navone Roberto Molinaro.

Sarebbe questa la prospettiva - secondo quanto trapelato - per Palazzo Nervi dopo le elezioni per la presidenza della Provincia che si sono svolte ieri e hanno visto il trionfo di Pierangelo Olivieri, presidente uscente, sull'avversario Giancarlo Canepa. Il conferimento sarà nei prossimi giorni.

Olivieri ha commentato le preferenze: "Ho raccolto voti ben oltre il bacino. Ci sono stati amministratori che hanno votato per me anche se di altri partiti dell'altra coalizione andando oltre alla considerazione politica, ma scegliendo la persona".

Canepa, senza mezzi termini, ha ammesso: "Sconfitta netta. La decisione di Savona ha cambiato le sorti delle elezioni.

Ovviamente il mio distacco con l'avversario non si può imputare solo alla scelta dei Dem, anche se è vero che ci sarà stato un effetto trascinamento. È evidente che qualcosa abbiamo sbagliato perché altrimenti il risultato non sarebbe stato questo".

Il deputato leghista Francesco Bruzzone ha commentato: "Fanno bene a esultare per la vittoria, ma Cambiamo senza Pd non avrebbe vinto. Il centrodestra è fortemente compatto, ha perso una componente che è andata col Partito Democratico. Sono cose che non si fanno, ma c'è chi è più spregiudicato di altri".

