Provincia Savona: Toti, scelta FdI e Lega incomprensibile

"Le elezioni provinciali a Savona vanno analizzate con la lente di quella provincia, non ho capito perché qualcuno ha ritenuto che il presidente uscente Pierangelo Olivieri, che è sempre stato in prima fila nei momenti difficili e nelle emergenze di protezione civile, non dovesse aspirare a un secondo mandato". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dei lavori del Consiglio regionale commenta il mancato sostegno di FdI e Lega alla ricandidatura del sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri alle elezioni provinciali a Savona, sostenuto invece da Pd e Italia Viva che hanno votato insieme alla Lista Toti.

"I risultati raccolti da Olivieri credo che confermino un grande consenso e una grande stima personale da parte di molti amministratori - aggiunge - avevamo chiesto fin dall'inizio che ci fosse un'ampia convergenza, spiace che qualcuno all'interno della coalizione di centrodestra abbia ritenuto il nome improponibile e ne abbia proposto uno diverso. A fronte di un candidato equilibrato e moderato con l'esperienza maturata in cinque anni tanti amministratori anche di altre forze politiche lo hanno scelto". (ANSA).