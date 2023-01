Provincia Savona: Sansa, Pd e Iv fanno inciuci con Toti

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - "Come presidente della provincia di Savona il centrosinistra ha votato il candidato di Toti, questa non è opposizione ma un inciucio": così il capogruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria Ferruccio Sansa via fb attacca il voto di Pd e Italia Viva a favore della riconferma del sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Il problema non è neanche il candidato. È molto più profondo: è l'idea stessa di opposizione. - commenta -. A Savona per l'elezione del presidente della provincia la Lista Toti e gran parte del centrosinistra si sono uniti per sostenere il candidato Pierangelo Olivieri (Toti) contro l'altro candidato di centrodestra Giancarlo Canepa (Lega e Fdi). Insomma, il candidato di Toti ha vinto grazie a buona parte del centrosinistra (tra gli altri PD, la solita Italia Viva che a Genova sta con Bucci e il Patto per Savona)".

"Il punto è come si fa a votare la mattina un candidato di Toti in Provincia a Savona e al pomeriggio a fare opposizione in Liguria? -aggiunge Sansa - Noi non ci stiamo. E per fortuna anche nel centrosinistra savonese non sono mancati gli astenuti che hanno mostrato libertà e indipendenza. Non ci stiamo perché abbiamo un'idea diversa di politica". (ANSA).