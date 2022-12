Sanità: in primavera cantieri nuovo Ps ospedale San Martino

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Entro la prossima primavera partiranno i cantieri per costruire il nuovo pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, ma l'azienda che ha vinto il bando di gara da 60 milioni di euro più Iva ha chiesto una revisione dei costi a causa dell'aumento dei prezzi della materie. Lo spiega il direttore generale dell'ospedale San Martino di Genova Salvatore Giuffrida a margine di una visita del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola.

"I lavori dovrebbero iniziare in primavera e durare quattro anni, - aggiunge - si è scelto il progetto più lungo e impegnativo perché più coerente, prevede di sbancare la collina per costruire un nuovo pronto soccorso in quota con il Monoblocco complanare alle sale operatorie". (ANSA).