Sequestrati a Spezia 120 mila giocattoli non sicuri

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - Operazione congiunta dei funzionari dell'Agenzia Accise, Dogane e Monopoli di Stato, del Reparto Antifrode dell'Ufficio della Spezia e dei militari della Guardia di Finanza del locale Comando che ha evitato l'immissione sul mercato di una grossa partita di giocattoli privi dei minimi requisiti di sicurezza. Sono stati infatti sequestrati in via preventiva 122.300 i giocattoli, destinati alla distribuzione nelle edicole e nei supermercati italiani da parte di una società leader nel settore. I giocattoli sono composti di materiale elastico destinato a essere maneggiato dai bambini che si rompe con una minima pressione causando la fuoriuscita di una sottile polvere bianca, con il rischio di ingestione da parte dei più piccoli.

L'analisi dei funzionari Adm, coadiuvati dai militari della Guardia di Finanza, ha evidenziato, già dalla prima verifica questa pericolosa fragilità dei prodotti.

I giocattoli, del valore commerciale complessivo di oltre 1 mln e 200 mila euro, sono stati fabbricati in Cina e rimandano a forme e marchi di un franchise popolarissimo nella fascia prescolare. I laboratori chimici Adm ne hanno accertato la non conformità alla direttiva Ue che disciplina le condizioni di sicurezza che devono essere rispettate dai giocattoli introdotti nel mercato dell'Unione Europea. Produttore e importatore, entrambi italiani, sono stati denunciati per aver importato giocattoli recanti una falsa marcatura CE, apposta nonostante la non conformità ai requisiti di sicurezza, e come tali potenzialmente pericolosi. (ANSA).