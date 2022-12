Terzo Valico: Ferraris, totale scavo galleria all'82%

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - E' arrivato all'82% del totale lo scavo delle gallerie del Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano. Lo conferma l'amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane Luigi Ferraris a margine di una visita del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ai cantieri in occasione della celebrazione di Santa Barbara protettrice dei minatori. "Siamo a un avanzamento fisico dell'82%, è un'opera complessa, stiamo realizzando il tunnel ferroviario più lungo d'Italia, ben 27 chilometri. - ha detto Ferraris - Per collegare Genova e Milano in meno di un'ora, la conclusione del completamento dello scavo è prevista tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025".

"Il cantiere è a buon punto, - commenta l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini - 5 mila persone sono al lavoro in questo cantiere, più di 2.300 imprese lavorano con noi, il Terzo Valico è il ponte di Messina del nord Italia perché è un cantiere che unisce, un ponte ideale tra Genova e il resto del mondo". "Oggi è un momento importante - ha concluso il commissario straordinario per il Progetto Unico Calogero Mauceri -: abbattiamo il diaframma del binario dispari della galleria di valico tra i cantieri di Polcevera e Cravasco". (ANSA).