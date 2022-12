Terzo Valico, tutti i numeri di una grande opera

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - Con il Terzo Valico Genova-Milano potranno partire il 43% in più di treni passeggeri, il 49% in più di treni merci al giorno verso Piemonte, Lombardia e Veneto e da lì verso il centro dell'Europa al cui interno viene movimentato il 50% delle merci nazionali, e prodotto il 45% del PIL del Paese. Per il tessuto produttivo italiano si apriranno nuove possibilità di sviluppo, verso l'Europa e oltre: il Terzo Valico dei Giovi sarà una tratta strategica della linea 'Reno-Alpi', rete ferroviaria europea ad Alta Velocità che collegherà il Mediterraneo al Mare del Nord.

I numeri dell'opera.

I numeri della grande opera sono questi: 53 km di tracciato ferroviario, 12 km di interconnessioni più altri collegamenti secondari, 90 km di gallerie complessive, 27 km il tunnel ferroviario più lungo d'Italia, la Galleria di Valico e 15 milioni di metri cubi di materiale di scavo. Inoltre vengono utilizzati 3,5 milioni di metri cubi di calcestruzzo, 160 mila tonnellate di acciaio per l'armatura del cemento armato 136 mila tonnellate di metallo per le centine del rivestimento delle gallerie. (ANSA).