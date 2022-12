Toti, Terzo Valico è galleria verso Paese che desideriamo

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - "Il Terzo Valico è una galleria verso il futuro, verso l'Italia che verrà, verso il Paese che molti desiderano e non sempre siamo riusciti a realizzare nei tempi in cui avremmo voluto, una dimostrazione della crescita di Genova". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta la notizia dello stato dei cantieri all'82% dello scavo per l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano a margine di una visita del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ai cantieri del Terzo Valico in occasione della celebrazione di Santa Barbara protettrice dei minatori.

"Credo che non ci sia cattedrale migliore del tunnel del Terzo Valico per celebrare Santa Barbara - ha detto rivolgendosi alle maestranze - credo che Santa Barbara sia contenta del vostro super lavoro, perché forse l'abbiamo fatta riposare troppo tempo". (ANSA).