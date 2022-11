Un casco come grotta, presepe Vvf alla Madonna della Guardia

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che ha accolto un'idea di un pompiere, ha donato un presepe alla Madonna della Guardia. Per realizzarlo è stato utilizzato un vecchio casco da capo squadra che è stato trasformato in grotta per ospitare le statuine della sacra Famiglia. A ricevere l'omaggio creato dal vigile del fuoco Emanuele sono stati don Marco, suor Lina e la signora Anna, responsabile dell'accoglienza. (ANSA).