Covid: in Liguria continuano a crescere gli ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Continuano a crescere, in Liguria, gli ospedalizzati per covid. Sono 349 (10 in terapia intensiva), 14 in più rispetto a ieri. I nuovi positivi sono 1117 a fronte di 5818 tamponi (955 molecolari). Il tasso di positività è al 19.19% mentre a livello nazionale è al 17,9%. Il positivi sono 13630, 328 in più. I nuovi casi sono 537 nell'area di Genova, 190 nel Savonese, 173 nello Spezzino, 123 nell'Imperiese, 94 nel Tigullio. I guariti sono 787. Ci sono stati 2 dsecessi. I morti da inizio pandemia sono 5663. In isolamento domiciliare ci sono 9024 persone, 341 in più. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1376 dosi di vaccino. (ANSA).