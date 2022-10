Musei: anche quello del Genoa partecipa a Giornata Famiglie

Domenica 9 ottobre anche il museo del Genoa parteciperà alla Giornata nazionale delle Famiglie al museo con un'apertura straordinaria e con un laboratorio dal titolo "animal fair... play" per i più piccoli dedicato al tema " diversi ma uguali".

Il Museo consegnerà ai giovani visitatori il taccuino f@mu "Diversi ma uguali con Geronimo Stilton", un divertente mix di giochi e di attività che accompagnerà le famiglie durante la visita al museo.

Inoltre dalle 15 alle 17 si terrà un laboratorio per i bambini dai 6 ai 12 anni a cura dell'associazione didattica museale, i partecipanti saranno posti di fronte alle strategie del mondo animale e di come comportarsi per vincere. L'obiettivo è dimostrare che "per vincere nello sport e negli stessi giochi proposti durante il laboratorio -spiegano i curatori- serve giocare pulito, unire gli sforzi, superare le differenze, avere un obiettivo comune, seguire le regole".

Il laboratorio sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria mentre l'ingresso al Museo del Genoa al Porto Antico è a pagamento. (ANSA).