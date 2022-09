Racing Force sbarca alla borsa di Parigi

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - Un altro importante traguardo imprenditoriale per Racing Force, l'azienda di Ronco Scrivia leader mondiale nel settore di attrezzature di sicurezza per il motosport, come tute, caschi, guanti scarpe, cinture di sicurezza, rollbar, estintori. Racing Force Spa, società capogruppo di Racing Force Group, già quotata sul mercato Euronext Growth a Milano, ha avviato le negoziazioni delle proprie azioni - come dual listing - anche sul mercato Euronext Growth di Parigi. "L'obiettivo della doppia quotazione è quello di garantire maggior visibilità a livello internazionale, permettendo di accelerare sui piani di sviluppo del Gruppo, già avviati'', spiega una nota di Racing Force. Alla cerimonia del suono della campanella a Parigi hanno partecipato una selezione di top manager del gruppo, guidati dal presidente Paolo Delprato, oltre ai rappresentanti di Euronext Pargi e degli advisor. (ANSA).