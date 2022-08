Calcio: Genoa; visite mediche e primo allenamento per Aramu

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - In casa Genoa è il giorno di Mattia Aramu, il centrocampista offensivo che i rossoblù hanno acquistato a titolo definitivo dal Venezia dopo una lunga trattativa ed arrivato oggi a Genova. Aramu in mattinata ha sostenuto le visite mediche presso la Casa della Salute di Multedo e poi ha raggiunto la sede del club poco distante dove ha firmato il contratto triennale con il Genoa. Nel pomeriggio prenderà parte alla sua prima seduta di allenamento.

Ma non sarà l'ultimo colpo dei rossoblù che stanno limando gli ultimi dettagli per l'arrivo, in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, anche di un altro attaccante, il rumeno Puscas in forza al Reading e l'anno scorso in B al Pisa.

Mentre si fa largo la suggestione Strootman. Il centrocampista olandese che ha già vestito la maglia rossoblù per sei mesi da gennaio a giugno 2021 contribuendo alla salvezza di quel campionato e che dopo l'avventura poco fortunata al Cagliari è tornato al Marsiglia.

In uscita invece il giovane Yayah Kallon che torna in serie A in prestito con diritto di riscatto al Verona. (ANSA).