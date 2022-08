Strappano collana a donna,2 minori fermati da passanti e polizia

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - Hanno seguito la vittima dopo averla vista scendere dalla macchina e le hanno strappato la collanina dal collo. La donna però li ha seguiti e, aiutata da alcuni passanti, ha fatto arrestare i due ladri dalla polizia.

In manette sono finiti due minori stranieri non accompagnati. Lo scippo è avvenuto in pieno giorno vicino la stazione Brignole di Genova.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della mobile e della volanti, la donna è stata aggredita alle spalle dai due ragazzini. I due sono scappati ma sono stati inseguiti dalla vittima e da alcuni passanti. Nel frattempo sono arrivate le volanti e hanno bloccato i due. Uno dei due minori è risultato anche destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi nel novembre dello scorso anno sequestro di persona ed estorsione. Da settimane le forze di polizia intervengono per risse, rapine e violenze che vedono minori stranieri non accompagnati, in particolare nei giardini di Quinto, in corso Italia, sul lungomare di Genova, e in centro.

L'ultimo episodio risale alla scorsa notte quando la polizia è intervenuta per una maxi rissa tra almeno 30 giovani che si sono affrontati a colpi di spranghe e bottiglie dopo una rapina. In tre sono stati denunciati. (ANSA).