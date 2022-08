Ambiente: abbandono di rifiuti, a Chiavari in un mese 45 multe

(ANSA) - CHIAVARI, 12 AGO - A Chiavari, da inizio luglio, sono state multate 45 persone per "abbandono selvaggio" di rifiuti, con multe che vanno dai 50 ai 100 euro. L'attività è condotta dalla Polizia Locale e dagli ecovigli.

"Ieri pomeriggio, grazie all'impianto di videosorveglianza cittadino, un automobilista è stato colto sul fatto durante l'abbandono di un sacchetto accanto alla campana del vetro di piazzale Rocca. Dalla targa del veicolo è stato possibile rintracciare l'autore dell'incivile gesto e procedere con la sanzione - spiega l'assessore alla Polizia Locale, Paolo Garibaldi - Ma non è l'unico, sono diversi anche i soggetti che a piedi lasciano sacchetti accanto ai cestini o in zone non consone, senza rispettare il calendario del servizio di raccolta porta a porta. Tolleranza zero per tutti i comportamenti che danneggiano l'ambiente e la collettività. La campagna di controlli continuerà a tappeto in tutte le zone più sensibili agli abbandoni selvaggi, anche con l'utilizzo di fototrappole posizionate nei punti maggiormente a rischio". (ANSA).