Samp: Thorsby lascia il ritiro, va all'Union Berlino

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Morten Thorsby lascia la Sampdoria e si trasferisce in Bundesliga all'Union Berlino che ha versato nelle casse del club ligure quasi 4 milioni di euro. Per lui pronto un contratto fino al 2026. Era nell'aria la partenza del giocatore che arrivò a Genova dall'Heerenveen a parametro zero.

Dal 2019 ha collezionato 92 presenze in blucerchiato segnando 7 reti. Questa mattina ha salutato tutti lasciando il ritiro di Ponte di Legno per partire in direzione della Germania. Il giocatore aveva manifestato l'intenzione di provare una nuova avventura. Per la Samp una perdita importante ma c'era la necessità di fare cassa. (ANSA).