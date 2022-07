Sciopero taxi: domani a Genova corteo aeroporto - centro città

(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - In corso anche a Genova lo sciopero di 48 ore del servizio taxi contro il Ddl Concorrenza e la liberalizzazione del settore. La protesta del coordinamento sindacale del capoluogo ligure comprende anche un presidio statico e informativo in Piazza De Ferrari, dalle 10 alle 18, mentre domani un corteo dei tassisti partirà alle 10 dall'Aeroporto di Genova verso il centro cittadino. La centrale operativa della Cooperativa Radio Taxi Genova 010-5966 garantirà esclusivamente il servizio minimo di trasporto "sociale" per anziani, portatori di handicap e malati.

A Genova sono 869 i taxi (734 sono soci della Cooperativa Radio Taxi Genova). "La protesta è anche per continuare a garantire ai consumatori tariffe certe, visibili e controllate, proteggendoli da imprevedibili aumenti di prezzi, variabili a seconda delle condizioni meteo", sottolineano i rappresentanti del Coordinamento sindacale Taxi Genova. (ANSA).