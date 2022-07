Sampdoria: fatta per rinnovo Rincon. Ekdal verso l'addio

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Si attende solo l'ufficialità per il rinnovo del centrocampista Rincon che allungherà il contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno del prossimo anno: accordo praticamente raggiunto col colombiano che era arrivato a gennaio dal Torino e si era legato al club fino al 30 giugno. Dovrebbe guadagnare circa 700 mila euro a stagione. E' scaduto il contratto invece del regista svedese Ekdal che difficilmente rinnoverà visto che nelle ultime settimane dello scorso campionato aveva avuto diversi guai fisici che non gli avevano permesso di dare il proprio contributo. Per lui si profila l'addio alla Samp dove era arrivato nel 2018 collezionando in questi anni 120 presenze. (ANSA).