Sanremo, consegate le Bandiere Blu

(ANSA) - SANREMO, 30 GIU - Tre Ponti, Imperatrice, Bussana e Baia di Capo Pino: sono le quattro aree di balneazione del territorio comunale di Sanremo che hanno ottenuto la Bandiera Blu, oggi consegnata da Palazzo Bellevue agli stabilimenti balneari. "Il percorso compiuto in questi anni dall'amministrazione comunale sul piano degli interventi di riqualificazione ambientale e di tutela del territorio e del mare ha permesso a Sanremo di candidarsi e ottenere l'ambito riconoscimento", dicono gli assessori Sara Tonegutti (Ambiente) e Mauro Menozzi (Demanio). E l'assessore al Turismo Giuseppe Faraldi aggiunge: "Una gestione rispettosa dell'ambiente, attuata sul territorio dai soggetti pubblici/privati che vi operano a vario titolo, consente l'individuazione di numerose opportunità di crescita socio-economica in quanto in grado di fornire miglioramenti riguardo alla qualità della vita, allo sviluppo sostenibile, alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla crescita del turismo".

Fondamentale per la tutela dell'ambiente, a Sanremo così come in tutto il Ponente ligure, la collaborazione con l'istituto Tethys, con la "Carta di Partenariato del Santuario Pelagos" che interessa la straordinaria risorsa rappresentata dai cetacei presenti nelle acque antistanti l'estremo lembo occidentale della Liguria, dove grazie a particolari condizioni oceanografiche, vi è la più alta concentrazione di cetacei di tutto il Mar Mediterraneo. (ANSA).