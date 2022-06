Incidente su Moby: indagati comandante e direttore macchine

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Sono stati indagati per lesioni colpose il comandante della Moby Tommy, arrivata a Genova sabato mattina da Porto Torres, e il direttore di macchina dopo l'incidente nel quale è rimasto ferito un ufficiale della sala macchine, schiacciato in una porta stagna.

L'ufficiale, Cosimo Mariuccio, 42 anni, è in rianimazione all'ospedale San Martino di Genova in prognosi riservata. La nave è ripartita la sera stessa. Il pubblico ministero Gabriella Marino ha aperto un fascicolo e lo ha passato alla collega Daniela Pischetola del gruppo Salute e Lavoro. Sul posto, prima della ripartenza, un tecnico del Rina ha effettuato un sopralluogo e alcune riprese e ha prelevato le leve della porta che sono state sostituite con altre per consentire il funzionamento.

L'iscrizione è un atto dovuto per consentire ai due di partecipare alle operazioni con un proprio consulente. In base ai primi rilievi effettuati subito dopo l'incidente la porta sembrava funzionare correttamente: resta da capire se si sia trattato di un blocco momentaneo. (ANSA).