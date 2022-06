Comunali: pronta giunta Messuti, tante conferme

(ANSA) - CHIAVARI, 27 GIU - "Abbiamo voluto presentare subito la Giunta e i consiglieri con incarichi per cominciare a lavorare quanto prima e portare avanti non solo le opere intraprese ma anche il modo di governare che ci ha contraddistinti nei cinque anni precedenti, con competenza, passione e ascolto. Avremo poi altri componenti della nostra squadra che ci aiuteranno in base alle loro competenze. Subito al lavoro per Chiavari e per i chiavaresi". Lo ha detto il neo sindaco Federico Messuti presentando la sua Giunta a Palazzo Bianco. Messuti ha sottolineato che gli incariche tengono conto di competenze e preferenze. Vice sindaco sarà Michele Canepa, vedova dell'ex sindaco Marco Di Capua, primatista di preferenze con 766 voti. Avrà le deleghe a bilancio, personale, servizi sociali, famiglia e all'istruzione. Alessandra Ferrara, già assessore al bilancio, ha la delega ai trasporti, alla mobilità sostenibile, alla protezione civile, al demanio, e al porto.

Coordinamento bandi e fondi per finanziamento delle opere pubbliche. Rapporti con gli enti sovraordinati. Paolo Garibaldi, già consigliere, è assessore alla Polizia Municipale, ai servizi tecnologici, alla manutenzione, al patrimonio, al ciclo delle acque. Gianluca Ratto è confermato assessore che le stesse deleghe: promozione della città (turismo, sport, commercio, artigianato e agricoltura). Silvia Stanig, già facente funzioni del sindaco alla morte di Di Capua, è confermata assessore alla cultura, servizi demografici e pari opportunità.

Presidente del Consiglio è confermato Antonio Segalerba.

Consiglieri comunali con incarico: Claudia Brignole (capogruppo Avanti Chiavari-Di Capua), quartieri e frazioni; Andrea Dagnino, sport; Pietro-Ugo Della Casa, decoro e pulizia della città; Alice Galli, sanità; Luca Ginocchio, comunicazione, sito web e sentieri; Alessandro Monti (capogruppo Partecip@ttiva), scuola; Emanuele Sanguineti, vicepresidente del consiglio e affari legali, servizi ecologici e informatizzazione; Massimo Sanguineti, lungo Entella e cimiteri comunali; Ilaria Solari, eventi per giovani, verde, parchi, giardini, abbattimento barriere architettoniche. (ANSA).