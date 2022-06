Comunali Chiavari: Bettoli, aumentati consensi ma non è bastato

(ANSA) - CHIAVARI, 27 GIU - «Abbiamo più che raddoppiato il risultato del primo turno, aumentando i voti di oltre 1200 unità, ma la vittoria di Messuti è netta. Non possiamo che augurargli un buon lavoro, ora ci concentreremo su un'opposizione seria e costante". Così Mirko Bettoli, candidato sindaco del centrosnistra, ma senza l'appoggio dei 5 Stelle commenta l'esito del ballottaggio. "Andare al ballottaggio è stato già un successo"

Dopo il responso, Bettoli e una delegazione di candidati si sono recati al point di Messuti, per congratularsi con il vincitore.

"Confermo quanto detto fin da subito, rimarrò in consiglio per un'opposizione seria e costruttiva», dice l'avvocato chiavarese, presidente della Croce Verde. «Sicuramente è un dato allarmante pensare che il neo sindaco è stato eletto da un chiavarese su quatto. È un aspetto su cui dovremo riflettere tutti" e su cui dovremo lavorare".

La la lista collegata a Bettoli più votata è stata quella del Pd, 955 voti, seguita da "Al Centro Chiavari - Mirko Bettoli sindaco" con 597 voti e da Sinistra per Chiavari, 139 voti. In consiglio comunale oltre a Bettoli per il centrosinistra entra anche Antonio Bertani, "recordman" di preferenze tra le tre liste con i 162 voti ottenuti al primo turno. 24 anni, studente di Scienze geologiche all'università di Genova, Bertani è segretario del Pd di Chiavari e dei Giovani Democratici del Tigullio. (ANSA).